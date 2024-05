Motorista de app, é hora de cair na real: ruim com sindicato, pior sem

O caso dos motoristas de aplicativo, categoria completamente enfraquecida em seu poder de barganha com plataformas bilionárias, é emblemático do quão prejudicial a falta de uma liderança forte e organizada pode ser.

Já faz uma década que o mercado de transporte de passageiros é dominado por Uber e companhia limitadíssima — no caso, a 99. Nestes dez anos, uma variada fauna de youtubers e diversas associações país afora despontaram de um conjunto bastante heterogêneo de ao menos 700 mil motoristas. Mas que direitos foram efetivamente conquistados?

Até hoje, esses trabalhadores não sabem nem quanto a líder absoluta de mercado desconta de comissão ao final de cada corrida. Pior: se um condutor sofre um acidente e passa um tempo sem trabalhar, não conta com qualquer tipo de proteção das empresas ou do Estado.

Alguns presidentes de associação embarcaram na onda do MEI (Microempreendedor Individual). Vamos insistir em um modelo insustentável em que as empresas não contribuem com um centavo sequer para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)? Vamos fazer o Estado pagar a fatura da Previdência, já que o regime de MEI pode custar R$ 600 bilhões bilhões aos cofres públicos até 2060?

Para finalizar este assunto, é preciso esclarecer: só 16% dos motoristas da Uber estão formalizados como MEIs, apesar de oito em cada dez saberem da existência dessa possibilidade. Os dados são de uma pesquisa encomendada pela própria plataforma ao Datafolha, e divulgada dois anos atrás. Ou seja, na vida real, o MEI não funciona. É urgente, sim, fazer empresas e trabalhadores contribuírem, em nome da saúde do sistema — e até os aplicativos concordam com isso.

Mas voltemos aos sindicatos. Também é verdade que boa parte dos motoristas não quer nem ouvir falar do assunto, e que muitos torceram o nariz para a regulamentação proposta pelo governo, que tenta fortalecer as entidades nas negociações com as empresas.