Sindicatos mais fracos, renda mais concentrada

Desde a crise global de 2008, mais de 111 países passaram por reformas legislativas no sentido de afrouxar a proteção trabalhista e dificultar a representação sindical, segundo um estudo da OIT (Organização Internacional do Trabalho). No Brasil, por exemplo, essa mudança ocorreu em 2017 e resultou, dentre outras coisas, na extinção do chamado "imposto sindical obrigatório".

De fato, a reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer sepultou sindicatos de fachada, que viviam às custas do repasse compulsório da renda dos trabalhadores. No entanto, ela também desestruturou do dia para a noite um movimento construído ao longo de oito décadas, sem apresentar uma alternativa de financiamento dessas entidades.

"Não há dúvida nenhuma de que sindicatos mais fracos significam um aumento da concentração de renda", alerta Ruy Braga, professor de sociologia do trabalho da Universidade de São Paulo (USP). "Acontece uma transferência invertida de renda, da base para o topo", complementa.

O exemplo dos Estados Unidos, maior economia do mundo, talvez seja o mais emblemático da tendência identificada por Braga. Desde 1980, a metade mais pobre da população norte-americana teve um incremento de apenas US$ 200 em sua renda média anual.

Já o grupo do 1% mais rico viu seus rendimentos simplesmente triplicarem. Essas quatro décadas coincidem com a migração do parque industrial local para o sudeste asiático e com o enfraquecimento dos sindicatos.