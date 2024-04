O que é a desoneração da folha de pagamento? Como está agora?

A novidade mais recente é a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele atendeu a pedido do presidente Lula (PT) e da AGU (Advocacia-Geral da União) e suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027. A decisão será submetida ao plenário virtual da Corte. Zanin considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer "um desajuste significativo nas contas públicas e um esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado". Como resposta, Pacheco anunciou que vai recorrer da decisão do ministro Zanin e que a decisão é "catastrófica".