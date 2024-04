Decisão de Zanin sobre desoneração amplia crise entre governo e Congresso

A judicialização da desoneração da folha de pagamentos, ou seja, levar a decisão sobre o assunto para o Judicinário, no caso o Supremo Tribunal Federal, abriu um novo capítulo na crise entre o governo e o Congresso. Passou a envolver ainda o terceiro Poder da República, o Judiciário.

Ontem, 25, O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a pedido do presidente Lula (PT) e da AGU (Advocacia-Geral da União) e suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha até 2027. Depois do voto de Zanin, o ministro Flávio Dino registrou o segundo voto, acompanhando o relator.

Se sair vitorioso no STF, o governo terá caminhado no seu objetivo de fechar os buracos nas contas públicas, mas não sem impactos na relação com o Congresso e no andamento de outras pautas econômicas.