'Brasil não é super rígido na lei trabalhista', diz professor de Cambridge

Da mesma forma, os trabalhadores podem se retirar do mercado de trabalho se não puderem ter garantias de que serão tratados de forma justa. Então, você precisa de leis, de padrões publicamente estabelecidos, e não apenas de contratos firmados entre duas partes, para evitar uma corrida para o fundo do poço.

Existe um "nível ótimo" de proteção trabalhista? No Brasil, os críticos às leis trabalhistas dizem que elas são excessivamente protetivas.

Não há um "nível ótimo" porque isso difere para cada país. Mas, definitivamente, o Brasil não é um país de alta regulação, de acordo com nosso índice. Parece estar no nível normal ou médio para a América do Sul. E a América do Sul, em geral, tem leis trabalhistas mais fracas do que as da Europa Ocidental, embora provavelmente mais fortes do que as de outras regiões, como a África.

O Brasil tem suas particularidades e é difícil de codificar — a lei de demissão é bastante complexa, não é como no sistema europeu. Porém, não é o caso de dizer que o Brasil seja super rígido. Claro, isso não significa que os empregadores não digam que existam problemas. Mas isso também acontece em todos os países.

Outro argumento comum dos críticos da legislação trabalhista é de que os EUA, maior economia do mundo, são o país onde os direitos trabalhistas são menos rigorosos do que em outros países, como na Europa. Qual é sua avaliação?

É verdade que os EUA não têm leis de demissão como existem na Europa Ocidental. Os EUA realmente não têm no momento uma lei muito forte que regule a negociação coletiva ou o tempo de trabalho. Mas há muitas leis nos EUA. O que não codificamos em nosso índice, mas é relevante, é que os EUA têm algumas das leis mais fortes contra a discriminação, entre todos os países.