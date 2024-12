Reação do mercado a plano de Haddad é exagerada, diz porta-voz da indústria

"Quando você vê movimentos bruscos de bolsa e dólar, é preciso ter calma para analisar", diz Velloso, em entrevista à coluna. "Essa movimentação especulativa não é um bom termômetro porque tem alguém que vai ganhar dinheiro com isso", complementa.

Apesar de enxergar uma "falha política" no anúncio da reforma do Imposto de Renda (IR) em conjunto com o dos cortes de gastos, o representante da indústria crê que o plano de Haddad "vai no caminho correto". E lembra que os resultados do ajuste fiscal vão depender do Congresso Nacional, onde as medidas serão debatidas e votadas.

Velloso faz ressalvas à leitura dos analistas do mercado financeiro e faz um desabafo: "Essa discussão sempre desembocar no aumento da taxa de juros é disfuncional. Essa taxa de juros elevadíssima — não é elevada! — é mais prejudicial do que qualquer outra coisa na economia".

Leia a íntegra da entrevista abaixo.

Qual é sua avaliação sobre o pacote anunciado pelo ministro Haddad?

É importante esse movimento do Haddad, já há algum tempo, de buscar um ajuste fiscal. Realmente, a dívida [pública] está aumentando e alguma coisa tem que ser feita. O plano que ele apresentou vai no caminho correto. Se ele conseguir atingir os R$ 70 bilhões, que é o programado, ele vai conseguir ajustar o arcabouço fiscal que o próprio governo aprovou.