Haddad detalha ajuste e tenta conter dólar e reação negativa do mercado

BPC

O ministro da Casa Civil Rui Costa destacou a importância do "pente-fino" no BPC. Dos 3 milhões de beneficiários do BCP, 1 milhão não tem CID, vamos realizar um esforço gigantesco para fazer uma perícia médica para quem tem direito continue recebendo o benefício e quem não está, deixe de receber. Além disso, 500 milhões não estão cadastrados no Cad-Único, o que é obrigatório.

Pé de meia

A partir de 2026, o Pé de Meia entra no orçamento do Ministério da Educação. O programa paga "mesadas" mensais para estudantes de ensino médio carentes não abandonarem a escola.

Também haverá proposta para o vale-gás ser submetidos ao arcabouço. Esta medida fixa limites para o aumento dos gastos do governo. O mesmo acontece com Pé de Meia ao entrar no orçamento do Ministério da Educação.

Promessa de déficit zero ano que vem

Haddad ressaltou que neste ano foram bloqueados R$ 20 bilhões em despesas. Ele ponderou que este dado serve de exemplo do compromisso do governo com o arcabouço fiscal.