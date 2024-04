Flávio Dino vai ser o último dos moicanos a defender a CLT no STF?

A dúvida, então, era se Dino faria coro aos colegas ou se remaria contra a maré. Uma decisão do começo do mês, assinada por ele, mostra que o ex-governador do Maranhão está disposto a reabrir o debate no STF. Ao analisar uma ação movida por um corretor de imóveis que solicitava o reconhecimento de vínculo empregatício com uma imobiliária, nos moldes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o ministro deu dois importantes recados.

'Empregadores não podem pular etapas'

Primeiro, Dino argumentou que a empresa não havia esgotado a tramitação do processo na Justiça do Trabalho, antes de apelar ao STF. Apesar de já ter perdido em três graus, a imobiliária ainda aguarda o julgamento de um último recurso no TST (Tribunal Superior do Trabalho).

"É muito importante que haja essa delimitação, ou seja, que as partes realmente passem por todo o sistema recursal trabalhista e não entrem imediatamente com reclamações no STF", afirma Luciana Conforti, presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho). "Inclusive, é salutar para o próprio STF, a fim de que não fique abarrotado de reclamações constitucionais", complementa.

Há empregadores pulando etapas e acionando diretamente o Supremo. Em alguns casos, até mesmo condenações em primeira grau têm sido questionadas diretamente no STF, sob a alegação de que atentariam contra princípios constitucionais — o que, em tese, só o Supremo tem competência para julgar. Dessa forma, as ações deixam de tramitar por todas as instâncias da Justiça trabalhista, como defendeu Dino em sua decisão sobre o caso do corretor de imóveis.

'Terceirização não pode mascarar fraudes'

Em segundo lugar, Dino afirmou que as decisões da Justiça trabalhista sobre o processo movido pelo corretor de imóveis não desrespeitam o entendimento do STF que liberou a terceirização em todo tipo de atividade.