A mudança de postura no judiciário trabalhista se reflete principalmente no TST. Atualmente, existem quatro turmas a favor e três turmas contra o reconhecimento do vínculo empregatício entre trabalhadores e aplicativos.

Em outras palavras, no caso da última instância do judiciário trabalhista, o jogo virou — e hoje as empresas aparecem atrás no placar. Em entrevista ao UOL, o presidente do TST, Lelio Bentes Corrêa, afirmou que uniformizar os entendimentos das diferentes turmas do tribunal sobre esse assunto é um dos principais e mais urgentes desafios da corte.

Plataformas sabem qual é a posição do STF

É aí que entra o STF, corte tida como pouco sensível a direitos trabalhistas. De fato, os dados apontam para essa interpretação.

De acordo com o Anuário da Justiça Brasil 2022, publicação do site Consultor Jurídico (Conjur) com análises dos votos de magistrados de todo o país, a suprema corte foi amplamente pró-empregadores ao longo do ano passado. Em 85% dos casos, as decisões dos ministros bateram de frente com os pleitos dos trabalhadores.

Com a recente aposentadoria de Rosa Weber, a ministra da corte mais favorável à legislação trabalhista, a tendência é que o STF se torne ainda menos protetivo nesta matéria, caso o novo indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha perfil semelhante ao da antecessora.