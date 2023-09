Lula e Biden lançam parceria por 'trabalho digno' e defendem sindicatos

Esta é a segunda vez que os dois se reúnem bilateralmente. Em fevereiro, Lula fez uma visita a Washington, pouco depois de assumir a Presidência. A retomada das boas relações entre os dois se contrapõe à proximidade que havia entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula, e o ex-presidente norte-americano Donald Trump, derrotado por Biden.

É o renascer de um novo tempo na relação entre os EUA e o Brasil. Uma relação de iguais, soberana, de interesses comuns do povo trabalhador do seu país e do meu país.

Lula, em encontro com Biden

Entenda a iniciativa de Brasil e EUA

A parceria visa estreitar a colaboração entre os governos, centrais sindicais e a OIT (Organização Internacional do Trabalho), com foco em "desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com todos os trabalhadores e trabalhadoras".

O governo brasileiro cita a necessidade de "ampliar o conhecimento público sobre os direitos trabalhistas e oferecer oportunidades para que os trabalhadores e trabalhadoras se capacitem para defender seus direitos", nas diretrizes da parceria.

Também há interligação com a temática climática, a fim de garantir que "a transição para fontes limpas de energia proporcione oportunidades de bons empregos para todos e todas".