Quando seis Boeings 747 pousaram em aeroporto e ficaram presos lá por meses

É uma história engraçada, se não fosse problemática. Em 2020, a empresa alemã Lufthansa precisou enviar seis de seus Boeings 747-400 para a Holanda, mas eles acabaram presos lá por vários meses devido a problemas burocráticos.

O envio

O motivo do envio dos aviões a Twente, um pequeno centro de conexões no norte do país, foi a redução de voos causada pela pandemia de covid-19. Eles chegaram ao local entre junho e julho de 2020.

Ali, cinco unidades acabaram vendidas para uma empresa de desmanche de aviões nos EUA, enquanto outra não. E foi aí que o problema começou.