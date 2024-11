Negócio criado no DF tem clube de vantagens para empresa fidelizar clientes

Como o usuário acessa a plataforma?

O usuário acessa o portal usando seus dados pessoais. Esses dados são confirmados pela instituição (que contratou a You Huul) via API, para respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Após ter a validação dos seus dados, o usuário cadastra uma senha pessoal e já pode acessar o portal.

Para usar presencialmente, ele precisa emitir um voucher e mostrar a tela do celular com um QR Code. "Para compras online, a maioria dos parceiros disponibiliza um site exclusivo para nossos clientes", afirma Camilo. Apenas usuários adimplentes com suas instituições acessam a plataforma.

Quem paga a You Huul?

O cliente paga uma mensalidade pelo total de pessoas incluídas no contrato. "É um cálculo atuarial. Cada cliente paga um valor diferente pelo perfil do grupo. Um grupo de jovens, apesar de ter mais acesso ao portal, consome menos tempo de atendimento e suporte do que um grupo com pessoas 70+. Não se pode considerar uma conta simples, porque cada cliente possui um perfil diferente. Quem paga nossa empresa nunca é o usuário, mas a instituição que nos contrata para gerenciar o programa de fidelidade", afirma Camilo.

O valor da mensalidade varia de R$ 0,18 a R$ 3 por pessoa. Isso depende do perfil do cliente e da quantidade de vidas neste contrato. No geral, os clientes da You Huul tem mais de 2.000 pessoas nos contratos.