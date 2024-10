Água de Cheiro tem Ratinho para revitalizar a marca e aumentar faturamento

Empresa lança venda porta a porta e faz captação de revendedoras no Programa do Ratinho. Peterson Guedes, diretor de expansão da Água de Cheiro, diz que a estratégia da empresa é captar revendedores no Programa do Ratinho, cuja audiência, segundo ele, é de 10 milhões de pessoas por dia, em média, sendo 80% da classe C.

"A pessoa precisa baixar o nosso aplicativo, fazer o cadastro e, com base em seu CEP, ela é direcionada para a franquia mais próxima, para fazer parte da equipe de revendedores. As vendas são feitas de porta em porta, na casa do cliente, com uma revista digital", afirma. Ele diz que a margem de lucro do revendedor é de até 30% sobre as vendas. Atualmente, o aplicativo tem cerca de 50 mil revendedores cadastrados.

A marca usa a figura do apresentador Ratinho para vender produtos e a figura do empresário Carlos Massa, para vender franquias.

Peterson Guedes, diretor de expansão

Em vídeo no Instagram da empresa, Ratinho diz que escolheu a Água de Cheiro pela "tradição e qualidade" da marca. "A Água de Cheiro está há anos no mercado, oferecendo produtos que a gente confia, e isso para mim é fundamental. Confiança acima de tudo", diz ele, em um trecho do vídeo. Outros motivos são, segundo ele diz no vídeo, a variedade de produtos, o compromisso da empresa com o cliente, a inovação em lançamentos e o custo-benefício.

A empresa não revela quantos sócios a empresa tem. O lucro também não é divulgado.