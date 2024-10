Como a IA pode ajudar sua empresa a otimizar processos e reduzir tempo

Apenas com uso de software: com análise exploratória de relatórios de entradas e saídas de produtos, com análises preditivas de venda de determinado modelo para manutenção e reposição de estoques, com monitoramento de validade para produtos perecíveis etc. Essa abordagem é adequada para empresa de todos os portes.

Inteligência integrada à robótica: com uso de visão computacional, braços automatizados para reposição e outras soluções já disponíveis no mercado é possível usar a IA aliada à robótica para gestão de estoques. Esse tipo de solução pode ser mais adequada para empresas de médio e grande porte.

O atendimento ao cliente é uma das áreas mais promissoras de implementação de IA em pequenas e médias empresas. As ferramentas disponíveis hoje estão cada vez mais customizáveis e com custo razoável para contratação, segundo Matta.

"É possível implementar chatbots com respostas automatizadas, integrar e treinar ferramentas generativas para dar respostas específicas e conduzir atendimentos inteiros sem a necessidade de incluir um atendente humano para responder dúvidas simples", comenta ele.

A IA também pode otimizar o trabalho do colaborador, facilitado a busca e consulta de documentação de atendimento.

IA vai controlar tempo médio de uma vaga no estacionamento

Tempo de parada nas vagas. Raphael Baptista, sócio da H-Smart, também vem implementando IA nas soluções da sua empresa. A próxima investida é o controle do tempo médio de uma vaga ocupada em um estacionamento de um estabelecimento.