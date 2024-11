Feira tem mais de 100 opções de franquia; veja dicas antes de comprar uma

Você sonha em ser dono de uma franquia? Na Expo Franchising ABF Rio, feira do setor, haverá mais de cem opções de marcas. Mas, calma: antes de fechar negócio, veja dicas de especialistas, como pesquisar bem o segmento e levar uma listinha com as marcas que mais te interessam e com as quais você tenha afinidade. Eles também dizem que a feira não é o local para fechar negócio.

Uma feira do setor é um momento propício para você oxigenar ideias. Use esse momento para aumentar suas perspectivas. Na feira, pesquise as oportunidades, mas deixe para fechar o negócio depois, para tomar a decisão com mais calma e com a ideia mais amadurecida. Na feira, há uma diversidade muito grande de marcas, então, aproveite para conhecê-las.

Samuel Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP

O UOL traz também informações de 5 franquias estreantes na feira. A Expo Franchising ABF Rio será realizada de 7 a 9 de novembro, no Riocentro, no Rio. A estimativa da ABF Rio é gerar mais de R$ 100 milhões em negócios.