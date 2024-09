Contêiner, mini quiosque, posto de gasolina: veja tendências das franquias

Isso é uma tendência. Principalmente agora com a recarga de carros elétricos, você vai passar mais tempo no posto. Então, o posto passa a ser uma loja de serviços e conveniência.

João Brito, diretor comercial e sócio do Grupo Bittencourt

No segmento de franquias, as operações de rua predominam (52%), mas outros formatos têm avançado. Um estudo da ABF (Associação Brasileira de Franchising) referente ao primeiro trimestre deste ano apontou que negócios como operações em prédios comerciais, condomínios residenciais e postos de combustível, entre outros, saltaram de 5,2% para 11,7%, em relação ao trimestre anterior.

O crescimento deste tipo de localização tem explicação. Tom Moreira Leite, presidente da ABF, diz que esse avanço está associado ao aumento de redes de conveniência, cafeterias e modelos compactos, entre outros. "Isso mostra a capacidade de reinvenção do setor, tanto em termos de formato quanto na disposição de abrir operações onde o consumidor está", declara.

É o caso do Grupo Trigo (holding de cinco marcas de alimentação com 617 restaurantes no total), que hoje tem sete unidades em postos de combustível. As unidades são das marcas Spoleto, Koni e China in Box e estão localizadas em Brasília e em cidades dos estados do Rio e São Paulo. A primeira unidade em posto foi aberta em 2008, e a sétima, neste mês de setembro. Uma franquia dessas marcas custa a partir de R$ 390 mil (Koni), de R$ 470 mil (Spoleto) e de R$ 520 mil (China in Box).

"Os postos de gasolina são bem movimentados e com serviços de conveniência. A alimentação também é essencial nesses locais. Sendo assim, a aposta da empresa em restaurantes nesses lugares tem trazido bons resultados", afirma Isabel Medeiros, diretora de expansão do Grupo Trigo, mas sem detalhar esses resultados.

Marcas aproveitam a estrutura do posto. Gabrieli Lima, responsável pela expansão do Norte, Centro-Oeste, São Paulo e Espírito Santo, do Grupo Trigo, diz que as marcas acabam utilizando a estrutura oferecida pelo posto de combustível, como estacionamento, segurança, banheiros e até área comum com mesas e cadeiras. "Tudo isso gera uma economia para o negócio tanto operacional como de construção", diz.