Com marca própria, empresária transforma Juruaia (MG) em polo da lingerie

Como superar os desafios

Cursos e produtos diferenciados. Rosana conta que conseguiu superar os desafios de começar um negócio sem experiência com muito estudo, seja do mercado, do comportamento do consumidor ou para o desenvolvimento de produtos diferenciados. E afirma que mantém o hábito até hoje.

Começo do negócio com o irmão. A empresária diz que no começo da Ouseuse, ela contou com uma ajuda especial: seu falecido irmão. "Hoje administro a empresa com uma equipe que considero como família, e muitos dos colaboradores foram incentivados a buscar seu próprio caminho no empreendedorismo." Ela é a única gestora da Ouseuse, atualmente. O filho Cícero Marques está à frente da loja Ouseuse For Men, outro braço da empresa.

Família inspirou empreendedorismo. Rosana lembra que a veia empreendedora está na família. "Venho de uma família de comerciantes. Digo sempre que fui criada em um balcão de loja, onde aprendi o valor de servir as pessoas com um bom produto e atendimento, atitudes essenciais de um empreendedor, e isso me incentivou a seguir pelo caminho do empreendedorismo."

Cidade virou berço da produção de lingerie. A escolha de Juruaia para iniciar seu negócio veio de um valor afetivo com o lugar. É a sua cidade Natal. "Eu acreditava no trabalho da Ouseuse, no nosso potencial e no impacto que poderíamos gerar juntos. Isso não só ajudou a Ouseuse a crescer como também transformou Juruaia em um polo de lingerie, atraindo outras empresas para a cidade e gerando empregos.

Venda porta a porta. A marca comercializa suas peças de três formas: internet, venda direta e em lojas físicas. "Ao longo desses 30 anos de empresa, inúmeras mulheres conquistaram sua independência financeira vendendo produtos da Ouseuse, o que é maravilhoso. Recebo muitos depoimentos de agradecimento, e isso me motiva a continuar."