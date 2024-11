Lola from Rio: a marca que bomba na internet ganha mercado internacional

Tradução das embalagens e gírias. Para dar mais força ao projeto e focando no mercado americano, a Lola irá traduzir 100% das suas embalagens. "Vemos nosso packing como meio de comunicação e expressão de identidade visual, por meio dele, nós damos vida aos pilares das marcas", explica Taguchi. Gírias e cores também foram adaptadas para o consumidor dos Estados Unidos.

Desafio é manter a marca jovem e descolada. Para o diretor, estar sempre na moda requer ouvidos e olhos atentos para todas as novidades de comunicação e formulação.

Empresa aposta na estratégia multicanal. "O consumidor que for ao mercado ou farmácia perto de sua casa, visitar seu site favorito, ou passear no shopping fim de semana, com certeza encontrará Lola, mas essa capilaridade exige um tempo de reação ágil e uma maturidade do time que sempre teve que estar à frente do seu tempo. As engrenagens de fábrica, comercial e logística precisam girar em perfeita sinergia", avalia Taguchi.

Dicas para empreender

Para quem quer empreender, a dica é ser resiliente e ter coragem. Entre as dicas do diretor, o empreendedor precisa ter "uma ideia clara de objetivos no longo prazo e trabalhar a operação do dia a dia é o que transforma sonho em resultado."