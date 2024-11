Conflito de gerações na empresa: como lidar e ter uma equipe produtiva

Desenvolver empatia - só quando um se coloca no lugar do outro é que entenderá as motivações, valores e experiências do colega.

Incentivar a troca de experiência - estimular o contato de uma pessoa mais jovem com uma mais velha para trocarem experiências.

Ambiente respeitoso - é importante que cada um respeite o espaço e a ideia do outro.

Projetos plurais - incentivar que as pessoas participem de projetos que tenham equipes diversas.

Aprendizagem contínua - é fundamental que a equipe esteja sempre atualizada porque cada geração vai precisar de treinamentos específicos para seu perfil.

Liderança individualizada - cada um tem um jeito de ser e o líder precisa encontrar uma forma de comandar a equipe de forma muito específica.