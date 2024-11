Receita de paella fez família espanhola abrir negócio; hoje fatura R$ 14 mi

Essa foi uma solução que encontramos para, durante a pandemia, mantermos a conexão com os nossos clientes e, a partir disso, surgiu um novo produto de venda, que é o kit para preparo da paella que até hoje faz parte do nosso portfólio.

Fábio Benedetti, chef e sócio do Paellas Pepe

O kit conta com todos os ingredientes necessários para o preparo da paella. São eles: arroz, frango, frutos do mar, legumes, temperos, além da própria paellera personalizada da casa. Custa a partir de R$ 150 (depende do tamanho da porção).

O Paellas Pepe tem uma linha de produtos. No total, são dez produtos, entre eles Temos o arroz Pepe (já com os temperos espanhóis próprios para paella), molho de pimenta e a paella congelada. São vendidos no próprio restaurante e em algumas redes de supermercados e restaurantes parceiros. A venda dos produtos representa 16% da receita do Paellas Pepe.

Em 2023, a empresa faturou R$ 14 milhões. O lucro médio gira em torno de 15% a 18%.

Plano de expansão vai reforçar o delivery

A empresa tem investido na ampliação do delivery. "A gente atende toda a capital e região metropolitana de São Paulo. A ideia é termos pontos de preparo em cozinhas de produção, as dark kitchens, espalhadas pela Grande São Paulo, para ampliar o raio de entrega do delivery", diz Benedetti. Atualmente, os pedidos e as encomendas do Paellas Pede chegam via iFood, site e WhatsApp da empresa.