Casal preparava donuts em casa; hoje tem rede de lojas e fatura R$ 18 mi

Decidimos fazer para matar a vontade, mas já com segundas intenções de vender. A gente não sabia nada de confeitaria. Daí, pegamos uma receita na internet e fizemos em casa.

Isadora Negrão, sócia da Bem Querer Donuts

Eles começaram a vender os donuts para amigos e familiares. Isadora vendia na escola (na época, ela estava no segundo ano do ensino médio) e Gabriel, na faculdade. Marluce, a mãe de Gabriel, também vendia no trabalho. Na época, o preço do donut variava de R$ 5 a R$ 7. Toda a produção era feita na casa de Marluce.

Logo que a gente começou a vender, já abrimos um Instagram da marca Bem Querer Donuts. Começamos a postar, e as encomendas foram aumentando. Tudo ainda restrito a Bauru.

As entregas eram feitas pelo próprio casal. Segundo Isadora, eles prepararam a massa de manhã e faziam as entregas no final da tarde, de carro. Em média, eram dez pedidos por dia.

Isadora e Gabriel são os únicos sócios no negócio. Ela ocupa o cargo de diretora de marketing, e ele, de diretor comercial.

Marca deu "boom" na pandemia

A empresa ficou fechada por 40 dias durante a pandemia. Isadora diz que eles decidiram retomar a produção, devido à quantidade de pedidos. "Foi aí que a empresa deu um 'boom'. As encomendas tiveram um aumento de 300%", afirma.