Ele expandiu pastelaria; hoje fatura R$ 65 mi e tem pastéis 'diferentões'

Pastéis para datas especiais

Na linha “pastelímpicos", o pastel do Brasil tem requeijão cremoso, carne seca e mandioca Imagem: Divulgação

O cardápio tem cerca de 30 opções de recheio e três tipos de massa. O pastel mais vendido é o frango mineiro, com preço a partir de R$ 10,50. A 10 Pastéis tem também pastéis com borda recheada, massa de chocolate e massa com pimenta, além de opções veganas.

A 10 Pastéis é conhecida por criar produtos e sabores especiais em datas sazonais. Uma delas foi o pastel "Barbielândia", uma edição especial na época do lançamento do filme "Barbie". A massa do pastel era rosa.

Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, a empresa lançou a linha "pastelímpicos". Os sabores são inspirados em cinco países: Brasil (requeijão cremoso, carne seca e mandioca), França (queijo, azeitonas e champignon), EUA (carne bovina, bacon e queijo cheddar), México (massa de pimenta e recheado com chilli e nachos) e Alemanha (recheio de torta de maçã, polvilhada com açúcar e canela). Custam a partir de R$ 13. Ficam no cardápio até o final de setembro.

Outra novidade foi o "Pastel Burguer". Era composto por dois pastéis de queijo separados por alface, molho de maionese defumada, tomate, queijo e um hambúrguer de 56g de carne bovina. "A ideia surgiu para homenagear o Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio", diz Nagano. O pastel ficou no cardápio em abril e maio deste ano.