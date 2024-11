Ela largou emprego de 7 anos para fazer story dos outros e ganha 5x mais

Lembro que cobrei um valor bem baixo mesmo, e foi daí que tudo começou. Descobri que gostava dessa área e outros trabalhos foram aparecendo, outras pessoas passaram a me chamar, então comecei a estudar sobre o assunto, repensar os valores, melhorar minha apresentação e a estrutura, Beatriz Mendes ao UOL.

Beatriz explica que um dos pacotes de storymaker custa por volta de R$ 1.500,00. "Acredito que as pessoas têm buscado esse serviço pela rapidez, já que o resultado é praticamente instantâneo. É algo que está sendo valorizado por grandes marcas e grandes eventos."

Do CLT para os stories

Apesar de ter começado a fazer os vídeos sem compromisso para a igreja que frequentava, Beatriz percebeu há dois anos que conseguiria viver do que realmente amava fazer, com a possibilidade de ser muito mais rentável. Feliz com a troca do CLT para trabalhar com stories, ela conta que o trabalho possibilitou liberdade financeira e horários flexíveis.