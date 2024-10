Mau uso de VR pode gerar demissão no Brasil, como aconteceu com a Meta?

Caso seja flagrada alguma infração, as empresas envolvidas podem receber multa. Além disso, a empregadora pode perder incentivo fiscal que tem por fornecer o benefício e as empresas em que foram feitas as compras podem ter a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que permite que o estabelecimento aceite VR, cancelada.

As regras são um pouco diferentes para o vale-alimentação. Esse benefício pode ser utilizado para a compra de alimentos em supermercados a qualquer momento do dia. Mas, mais uma vez, não para itens de outras categorias, como cigarros, bebidas alcoólicas, produtos de limpeza, dentre outros.

Caso seja comprovado o "mau uso" do benefício, o funcionário pode receber justa causa. As sanções não são determinadas por lei, mas podem ser uma advertência, uma suspensão, chegando até, em casos mais graves e frequentes, à dispensa por justa causa, especialmente quando a empresa possui políticas internas claras sobre o uso do vale.

Mas é importante destacar que a demissão por justa causa deve seguir várias regras. O empregador tem que provar a gravidade do fato, a reiteração da conduta e o histórico do empregado.