Em meio à guerra comercial, China fortalece relacionamento com vizinhos

O presidente chinês Xi Jinping deu início hoje a viagens oficiais de uma semana pelos países vizinhos no sudeste asiático. Ele desembarcou em Hanói, no Vietnã, a convite da secretaria-geral do Partido Comunista do Vietnã (CPV) e do presidente Luong Cuong. O presidente chinês pretende fortalecer as relações comerciais da região.

O que aconteceu

O presidente chinês apela ao fortalecimento regional. Em um artigo publicado no jornal local Nham Dan, Xi Jiping disse que os "dois países devem resguardar de maneira decisiva o sistema comercial multilateral, a estabilidade das cadeias mundiais industriais e de abastecimento, assim como um ambiente internacional aberto e de cooperação". Ao mesmo tempo, Pequim liberou os dados sobre as exportações nesta segunda-feira. O país cresceu em 12,4% no comparativo com março de 2024.

A China quer se mostrar como um parceiro estável. Ao desembarcar, Xi Jiping ressaltou que o Vietnã é um país com influência regional em crescimento ao fazer "avanços notáveis" na industrialização e na modernização do país. Segundo o portal estatístico Trading Economics, a produção industrial no Vietnã cresceu 8,6% em março de 2025. Além disso, o país tem vivido um crescimento no número de startups, com financiamento projetado para atingir US$ 5 bilhões entre 2023 e 2025.