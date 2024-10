Homem negro mais rico dos EUA já ficou sem salário e hoje tem R$ 65 bilhões

David Steward, fundador da World Wide Technology, tornou-se o homem negro mais rico dos Estados Unidos, segundo a Forbes, ao acumular uma fortuna de US$ 11,4 bilhões (cerca de R$ 65 bilhões) em 2024, resultado de um crescimento constante nos últimos anos.

O que aconteceu

David Steward, aos 73 anos, atingiu o posto de homem negro mais rico dos Estados Unidos. Ele aparece no 84º lugar na lista Forbes 400 de 2024, com uma fortuna avaliada em US$ 11,4 bilhões (R$ 65 bilhões). Fundador da World Wide Technology, empresa do setor de tecnologia, Steward construiu sua fortuna ao longo de mais de três décadas.

A WWT, fundada em 1990, teve um faturamento de US$ 17 bilhões (R$ 96,9 bilhões) em 2023. A empresa presta serviços de TI para clientes como Apple, Microsoft e o governo dos EUA. Steward iniciou a empresa com um capital de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão), que conseguiu após anos trabalhando em vendas e gestão.