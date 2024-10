Por que mulheres são líderes mais confiantes do que homens? Há 3 razões

Os funcionários que têm esta experiência personalizada apresentam melhor relacionamento com o trabalho. Conforme o resultado da pesquisa, 87% dos trabalhadores estão dispostos, inclusive, a renunciar a uma parte do salário para ter uma experiência de trabalho mais individualizada.

As interações sociais são fundamentais nas empresas, e a conexão é considerada um componente-chave para uma relação saudável com o trabalho. O estudo revela que o aspecto mais importante neste ambiente é ter um bom relacionamento com os colegas e com a chamada gestão imediata, ou seja, com os líderes que têm maior contato com as equipes de trabalho no dia a dia. Quando há colaboração mútua entre os funcionários, as tarefas tendem a ser mais facilmente executadas, segundo a HP.

Quando foi pedido aos entrevistados que descrevessem o que os tornariam mais felizes e produtivos, vários mencionaram a importância de se sentirem conectados aos seus colegas e ao trabalho Trecho da pesquisa HP Work Relationship Index

Uso da IA no trabalho também foi discutido na pesquisa

Conforme os dados do estudo, a inteligência artificial pode promover uma relação mais saudável com o trabalho. 73% dos entrevistados que utilizam o recurso em suas atividades profissionais declararam que a IA faz com que o trabalho fique mais fácil.

82% dos brasileiros entrevistados disseram utilizar IA. O uso da inteligência artificial nas equipes brasileiras acontece, em sua maioria, com o auxílio de colegas mais jovens, que representam as gerações que vêm sendo inseridas no mercado de trabalho nos últimos anos.