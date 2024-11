Empresa produz jaqueta com lona de paraquedas e vende para China e 4 países

Um paraquedas garante a produção de até 200 sacolas

Com um paraquedas é possível produzir, em média, 50 jaquetas, 200 sacolas, 150 mochilas ou bolsas.

Produção artesanal. Atualmente, a empresa conta com três pessoas fixas e mais 20 em ateliês para a sua produção, que é totalmente artesanal, segundo Desimone. "O corte é feito individualmente para aproveitarmos ao máximo o rendimento do tecido."

Vendas em lojas e online. A Baumm tem uma loja física em Buenos Aires, na Argentina, chamada Tienda Raiz, que também comercializa peças de outras quatro marcas que trabalham com produtos e design sustentável. Além disso, as peças são comercializadas pelo site e redes sociais.

"50% das vendas vêm da loja física e 50% do site e redes sociais", afirma. Entre os projetos do empresário para 2025, está a busca por representantes de vendas no Brasil.