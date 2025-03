MEI: saiba como ativar o débito automático mensal do DAS

O MEI (Microempreendedor individual) precisa pagar todo mês DAS-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional do MEI). É como se fosse uma "mensalidade", para recolher impostos e a contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Mas, nem sempre todo mundo consegue se programar e pagar no dia certo. É possível fazer essa quitação por meio de débito automático.

O que aconteceu

Débito automático é uma funcionalidade desenvolvida no Portal do Simples Nacional que permite ao MEI pagar os valores mensais debitando de conta-corrente pessoa física ou jurídica. Ativação é feita pelo Portal do Simples Nacional. Em alguns bancos, é possível pedir pelo aplicativo.