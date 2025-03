Mulher abre startup na própria cozinha e vende negócio por R$ 4,5 bilhões

Em 2012, os planos saíram do papel para criar a Simple Mills. À época com 22 anos, a empreendedora começou a experimentar receitas de muffins sem grãos e sem glúten em sua cozinha em Atlanta, nos Estados Unidos.

Fundadora vendeu o carro e estourou limites de cartões para investir no negócio. Smith gastou US$ 70.000 (R$ 396 mil) de suas próprias economias e pediu apoio dos pais, que reverteram a hipoteca da casa para ajudar a empresa a prosperar, contou ela à Forbes.

A Simple Mills nasceu do desejo de ajudar as pessoas a aproveitar o poder da comida para se sentirem melhor Texto no site da empresa

Empreendedora convenceu o Whole Foods Markets a vender seus produtos. Já no primeiro ano, sua mistura para muffin com farinha de amêndoa e açúcar de coco estava disponível em uma unidade local de uma das maiores redes de produtos naturais do mundo, e se tornou a mais vendida na Amazon.

Ela alugou uma cozinha industrial para aumentar a produção. A mulher conta que encontrou a unidade "mais barata" a uma hora de carro onde morava, mas percebeu que precisaria buscar investidores para fazer o negócio crescer.