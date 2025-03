Empresa tem boxes para você guardar (quase) tudo e galpões logísticos

Havia uma demanda reprimida tanto por parte de pessoas físicas, que precisavam de um local seguro para armazenar pertences durante mudanças, reformas ou para otimização de espaço em apartamentos menores, quanto de empresas que buscavam uma alternativa para armazenar estoque, documentos ou equipamentos sem os altos custos e burocracias dos aluguéis convencionais.

Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage

Aportes de fundo americano. Ao longo dos anos, a GoodStorage recebeu aportes do fundo de investimento americano Evergreen Investment Advisors, que é sócio no negócio. No total, foram investidos US$ 505 milhões.

Em 2024, a GoodStorage comprou a empresa Guarde Aqui. "Nosso objetivo foi expandir a presença da GoodStorage no mercado de self storage, aumentar a capacidade de atendimento e fortalecer a posição de liderança no setor de armazenamento urbano, principalmente em São Paulo", diz Cordeiro. O valor da transação não foi revelado. Segundo ele, a negociação aumentou em 40% a oferta de espaços para locação da companhia.

A empresa não abre os números. Mas informa que faturou mais de R$ 300 milhões em 2024. O lucro não foi revelado.

Cuidado na escolha do ponto

Essa alternativa de armazenagem é positiva. Adriano Campos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que a concentração populacional e os espaços cada vez mais caros e limitados nas grandes áreas urbanas fazem aumentar a demanda por armazenamento de objetos diversos. "Com o custo imobiliário alto, essa é uma alternativa bem legal", afirma.