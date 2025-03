Este casal superou o divórcio e fez uma sorveteria virar negócio milionário

O sucesso veio rapidamente. Em 2010, abriram a primeira loja física no Brooklyn, e em pouco tempo, o faturamento atingiu US$ 1 milhão. Para dar conta da demanda crescente, inauguraram uma fábrica própria no bairro de Greenpoint, em Nova York, apenas dois anos depois. O crescimento, no entanto, coincidiu com o desgaste na relação pessoal de Ben e Laura, que se divorciaram em 2011.

Apesar do divórcio, decidiram manter a sociedade. "No começo, achei que precisaria sair", revelou Laura em entrevista à Inc.. "Mas percebemos que era possível fazer funcionar. Nossa relação se transformou e, de certa forma, nos tornamos uma família."

A separação trouxe mudanças para a dinâmica de trabalho. Se no início todas as decisões eram tomadas em conjunto, hoje cada um tem funções bem definidas. Laura, que se mudou para a Costa Oeste em 2017, lidera a operação por lá, enquanto Ben segue em Nova York focado na inovação e no desenvolvimento de novos sabores. "Agora, conversamos o tempo todo, mas sabemos que a empresa precisa seguir sem depender de apenas uma pessoa", explica Ben.

O modelo de sorvete artesanal com ingredientes premium caiu no gosto dos consumidores. Hoje, a Van Leeuwen tem presença em 10 estados americanos e até no exterior, com uma unidade em Singapura. Além das lojas físicas, a marca ganhou força nos supermercados, vendendo seus produtos em grandes redes como Whole Foods e Walmart.

Parte do sucesso da marca vem da aposta em sabores inusitados, como o sorvete de mac and cheese, feito em parceria com a Kraft, e um sabor inspirado no molho ranch da Hidden Valley. Essas combinações chamaram a atenção nas redes sociais e ajudaram a consolidar a Van Leeuwen entre os consumidores mais jovens.

O próximo passo? Expandir ainda mais. A empresa tem planos ambiciosos de chegar a 100 lojas nos próximos anos, sempre apostando em ingredientes selecionados e sabores inesperados para manter seu diferencial no mercado.