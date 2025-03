Como escolher a franquia certa? O que analisar antes de fechar o negócio

Pesquise e estude sobre o negócio antes de abrir a franquia. "Se tiver uma franquia que promete vendas exorbitantes e não precisar se dedicar, tome cuidado, porque todo negócio só dá certo quando a pessoa se dedica", alerta Rodrigues.

Antes de decidir, peça os dados para a empresa. Foi o que fez Liliana Ramirez, 39, que se tornou uma franqueada da Casa Bauducco no Novo Shopping em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela conta que recebeu a indicação de um amigo, seu ex-patrão, e antes de tomar a decisão, pediu para empresa todos os números de crescimento e dados relevantes. Atualmente, são 175 unidades franqueadas da Casa Bauducco, das quais 35 foram abertas no ano passado. Liliana trabalhava há 20 anos como funcionária no setor de franquias e sonhava em ter uma cafeteria. "Há quatro anos, estava com meu marido em outro shopping da cidade e passei em frente a uma Casa Bauducco e falei: 'Nossa, amor, em nome de Jesus, um dia vou ter uma dessas", conta.

Liliana Ramirez trabalhou por 20 anos - como funcionária - em franquias e sonhava ter uma cafeteria. Há quatro anos, ela abriu uma franquia da Casa Bauducco no Novo Shopping em Ribeirão Preto, São Paulo Imagem: Divulgação

Aposte em novidades. Após a experiência com a franquia de churros, Roger ficou fascinado pelo sorvete na chapa, que conheceu em uma viagem para a Tailândia, em 2018. Foi aí que surgiu a ideia de abrir a rede de franquias Ice Cream Roll, que faturou R$ 57 milhões em 2024. Com as primeiras unidades abertas em 2018, a franquia de sorvetes tem mais de 80 unidades em operação em 18 estados, porém, com planos para chegar a 100 lojas ainda neste ano.

As franquias de monoproduto são muito difíceis de funcionar. Eu vi nascer e morrer franquias de um produto só. Por isso que a Ice Cream Roll não é somente o sorvete em rolinho, é nosso carro-chefe, mas tem uma parcela de vendas no gelato, no gelato no palito, no café. A gente abre o leque e eu consigo implementar muitas outras coisas. Roger Rodrigues, CEO da Ice Cream Roll

Analise a assistência dada aos associados. Essa característica é considerada a principal diferença na hora de se associar às franqueadoras segundo a ABF e os franqueados entrevistados por UOL Economia. São oferecidos desde cursos para capacitação até o acompanhamento para implementação do negócio. Porém, o grau de assistência varia, então é bom consultar antes. Atualmente, as três marcas com mais franquias são: Cacau Show, com 4.661 unidades; O Boticário, 3.746; e McDonald's, com 2.704 franqueados.