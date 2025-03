Casal reforma móveis, publica vídeos na internet e fatura R$ 48 mil por mês

Embora o casal tenha atingido uma média de US$ 8,5 mil (aproximadamente R$ 48,1 mil) por mês com os vídeos, a jornada foi marcada por altos e baixos. A principal fonte de estresse veio da necessidade de lidar com a volatilidade da renda, que depende de visualizações e parcerias de marcas.

Em apenas um ano, conseguiram gerar uma receita de US$ 102 mil (aproximadamente R$ 578 mil) com seus canais nas redes sociais. Mesmo com as dificuldades, os McCauleys se mantem focados no longo prazo e acreditam que, ao manter a consistência, conseguirão continuar crescendo e oferecendo mais oportunidades para quem busca fontes alternativas de renda.

Com uma abordagem realista sobre os riscos e as recompensas do mercado, Jamie e Sarah conseguiram transformar a vida e o trabalho em redes sociais em um modelo de negócios sustentável. Apesar dos desafios, o casal segue comprometido com a ideia de construir um futuro mais equilibrado, sem depender do tradicional modelo de trabalho das 9h às 17h.