Barbearia que usa Inteligência Artificial faturou 26 milhões em 2024

Análise antes de escolher o corte. Conceição abriu a startup Zoom Tecnologia e desenvolveu uma plataforma com a técnica que valoriza a beleza de cada pessoa, considerando suas características físicas, personalidade e estilo de vida. Na prática, o barbeiro tira uma foto do cliente, a plataforma analisa os traços do rosto e o tipo de cabelo, se é ressecado ou oleoso, por exemplo. O cliente também responde algumas perguntas como "o que quer transmitir?" e "qual é o seu estilo". Após a análise, é possível saber qual corte de barba e de cabelo combinam mais e o tipo de produto que deve ser utilizado.

Lançamos no final do ano passado e foi um sucesso. Já estamos elaborando uma versão 2 da plataforma.

Victor Conceição, publicitário e CEO da Barbearia VIP

Atendimento a crianças com TEA. Outra novidade é que a partir de abril toda a rede será certificada com atendimento focado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Conceição explica que na plataforma da empresa tem um curso de treinamento disponível para todos os barbeiros. Além da especialização, os estabelecimentos contarão com espaços lúdicos para as crianças.

Parceiros e franquias

Com o sucesso do negócio, o empresário decidiu abrir franquias em 2015. Hoje são mais de 51 unidades espalhadas em seis estados, a maioria em Santa Catarina. Conceição explica que o foco é expandir para o interior dos estados, já que a concorrência é menor e é mais fácil de tornar um ambiente de comunidade, onde os clientes também podem tomar uma cerveja com os amigos. Para ser um franqueado, o investimento inicial é a partir de R$300 mil.

Sócio famoso. Longe das novelas, o ator Malvino Salvador, foi apresentado à Barbearia VIP por um amigo em Florianópolis e tornou-se sócio em 2023.