A maior consultoria de tendências diz o que vai bombar no consumo em 2025

Consumo ao ar livre

A economia da atividade ao ar livre segue em expansão. A WGSN diz que, em busca do conforto na natureza e do detox digital, os consumidores estarão mais focados em esportes e atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos e piqueniques.

Consumidores começaram a investir em alimentos e bebidas adequados para atividades ao ar livre. Isso reforça a ideia de as empresas criarem produtos que proporcionem alegria em ocasiões de comer e beber ao ar livre. Também houve um crescente interesse no mercado fitness pelos exercícios ao ar livre, diz a WGSN.

Bebidas ready-to-drink (prontas para beber) e com baixo teor alcoólico seguem em alta. Para a WGSN, com as pessoas se tornando mais conscientes da sua preocupação com a saúde e o bem-estar, as bebidas com baixo ou zero teor alcoólico também ganharam popularidade. "Nesse contexto, foi observado um aumento significativo no mercado de alimentação e bebidas em relação aos ingredientes que aumentam a energia, a hidratação e a recuperação, tornando mais claro o interesse dos consumidores pelas bebidas ready-to-drink, uma tendência já destacada pela WGSN, em 2020", informa.

As bebidas ready-to-drink têm foco em funcionalidade. De acordo com a WGSN, elas têm o objetivo de auxiliar em questões como energia, saúde intestinal e imunidade, e estarão cada vez mais em evidência no mercado em categorias como café e chá, entre outras bebidas hidratantes.

Preocupação com a sustentabilidade

Em 2025, as marcas responderão aos desafios do aquecimento global e às demandas de consumidores. Para isso, diz a WGSN, a empresa deve conceder à natureza "um assento fixo na sala de reuniões", o que ela chama de "natureza como CEO". De acordo com essa tendência, segundo a WGSN, as marcas poderão, por exemplo, proteger os recursos naturais e também reduzir gastos com consumo de energia, ao incorporar a sustentabilidade em todas as etapas da cadeia de produção.