Cão Véio quer ter 50 unidades até 2026 e depois lançar produtos licenciados

Kichi era do cenário musical. Além de ter sido promoter de festas, ele trabalhou com algumas bandas, como Sepultura e Ratos de Porão. Foi sócio do Cão Véio junto com Fogaça e Badauí. Ele morreu de infarto em 2021.

Marcos Kichimoto (à dir.), que era sócio do Cão Véio, morreu em 2021 Imagem: Divulgação

Só saiu do papel em 2013. Badauí diz que ele e Kichi chegaram a fazer reuniões com possíveis sócios, mas as negociações não andaram. Em 2013, eles foram jantar no Sal Gastronomia (outro restaurante do chef Fogaça) e conversaram com o chef sobre a vontade de empreender. Fogaça comprou a ideia.

Já conhecia o Fogaça havia algum tempo e, naquela noite, trocando ideia com ele, falamos de montar um pub em São Paulo. O Fogaça começou a querer saber detalhes e se interessou, já que ele era do ramo.

Fernando Badauí, vocalista da banda CPM22 e sócio do Cão Véio

Em dois meses, eles abriram a primeira unidade do Cão Véio. Ficava em um imóvel pequeno, na Vila Madalena (zona oeste de São Paulo). Hoje, essa unidade foi transferida para um imóvel maior, no mesmo bairro.

No início, a maioria dos rótulos de cerveja artesanal era importada. Hoje, por conta da alta do dólar, 70% das cervejas artesanais do cardápio são nacionais. O cardápio conta ainda com pratos, lanches e petiscos.