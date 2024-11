Quem é Prajogo Pangestu, magnata que ganhou R$ 47 bilhões em um ano e meio

A trajetória do empresário inclui diversas áreas de atuação. Filho de um comerciante de borracha, ele começou na indústria madeireira e, em 1993, sua empresa, a Barito Pacific Timber, abriu capital. Em 2007, transformou a empresa na holding Barito Pacific, passando a investir em petroquímica e energia.

Nos anos iniciais, Pangestu focou no setor madeireiro. Sua empresa se especializou na exploração e exportação de madeira, consolidando-se na Indonésia antes de expandir para outras áreas. Em 2007, ele diversificou para a petroquímica com a compra de 70% da Chandra Asri, marcando um novo ciclo de crescimento.

A expansão do patrimônio foi impulsionada pelos setores de energia e mineração. Em 2023, o empresário listou na Bolsa as empresas Petrindo Jaya Kreasi, mineradora de carvão, e Barito Renewables Energy, focada em energias renováveis. Ambas as listagens resultaram em grande valorização das ações segundo a Forbes.

O IPO (oferta pública inicial de ações), em outubro de 2023, teve impacto imediato. A oferta inicial elevou o valor das ações em 25% no primeiro dia, acrescentando US$ 10,6 bilhões (R$ 61 bilhões) ao patrimônio de Pangestu. Desde então, a valorização acumulada atingiu 60%.

A petroquímica Chandra Asri é outra peça importante no grupo. Em 2011, ela se fundiu com a Tri Polyta Indonesia, tornando-se a maior produtora integrada de petroquímicos do país. Em 2021, a empresa recebeu um investimento de 15% da Thaioil, consolidando a presença no Sudeste Asiático.

A entrada do empresário no setor de energias renováveis reflete uma visão de longo prazo. A Barito Renewables Energy foi criada com foco na energia limpa, em resposta à crescente demanda por soluções de baixo carbono, informa a Forbes. Esse movimento atraiu a confiança de investidores.