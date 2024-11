Como é o estratégico megaporto chinês no Peru que preocupa os EUA

A América Latina não fazia parte da nova rota da seda quando a iniciativa foi lançada, mas depois de alguns anos a China a incorporou como parte de seu projeto para se consolidar como uma potência mundial, um projeto econômico e comercial com o qual pretende fortalecer sua presença global.

Óscar Vidarte, professor de relações internacionais da Universidade Católica do Peru, à AFP

O megaporto faz parte da luta pela influência geopolítica na região. Chancay dá à China uma certa vantagem sobre os Estados Unidos.

Francisco Belaunde, analista e professor de direito internacional à AFP

O nível de envolvimento chinês em Chancay gerou alertas nos EUA sobre a possibilidade de o Peru ser usado por navios militares chineses como ponto de apoio nas Américas, segundo reportagem do The Washington Post. A general do Exército americano Laura Richardson, ex-chefe do Comando Sul, destacou o potencial de uso militar do megaporto —os 15 ancoradouros são capazes de acomodar os maiores navios do mundo, incluindo os de guerra. Mas um porta-voz do governo chinês rechaçou a acusação, dizendo que a obra não é uma "ferramenta para a competição geopolítica".

*Com informações da coluna do Jamil Chade e da AFP.