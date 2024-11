Quais os aviões dos líderes do G20? Veja principais modelos e os favoritos

Entre os dias 18 e 19 de novembro, o Rio de Janeiro irá sediar a cúpula de líderes do G20, organização de colaboração econômica entre diversos países. Durante estes dois dias, o aeroporto Santos Dumont ficará fechado, já que o evento será realizado ali perto, no Museu do Amanhã.

Para reunir as lideranças mundiais na capital fluminense, uma grande operação aérea foi montada, com a chegada de diversas aeronaves vindas do mundo afora. Como curiosidade, o UOL selecionou alguns dos aviões usados pelos principais líderes mundiais (veja mais abaixo).

Qual o favorito?

Entre os aviões selecionados há um empate entre Airbus e Boeing em primeiro lugar. Os modelos Boeing 777 e Airbus A330 contaram com, ao menos, quatro unidades cada.