Ranking: Boeing retoma liderança e volta a ser a que mais entrega aviões

Durante o período da pandemia, as duas empresas frearam o ritmo de entregas, que havia batido as 800 unidades em 2018 e 2019 (neste último, apenas a Airbus superou a marca). Até hoje, a quantidade de entregas não voltou ao ritmo pré-covid, e a Boeing ainda havia enfrentado dilemas nos anos seguintes.

Entre eles, no começo de 2024, uma porta tampão de um 737 Max havia se soltado, gerando novas dúvidas sobre a segurança do projeto. Entretanto, até o momento, ficou provado que o que houve foi uma falha na linha de produção, e não no projeto, já que a porta definitiva não havia sido fixada no local adequado.

Com isso, esse começo de ano se mostra promissor para a Boeing, que entregou 89 aeronaves ao todo. Entre elas, 71 são da família 737 Max, sendo que 70% delas foram destinadas a companhias aéreas das Américas do Sul e do Norte.

No Brasil, a única empresa a operar os jatos 737 Max da Boeing é a Gol, que tem ampliado sua frota do modelo.

Em 2024, o UOL foi o único veículo de comunicação do hemisfério sul a participar de um evento promovido pela empresa para mostrar a evolução em seus processos de segurança. Veja como foi aqui.

Entregas

Veja o ranking de entregas das empresas ano a ano: