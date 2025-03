O Boeing 737 que perdeu parte da fuselagem em voo e se arriscou a pousar

Após cerca de 34 minutos da decolagem, o avião pousavam em segurança no Havaí. Foi feita uma evacuação de emergência após o toque no solo. Em imagens feitas por passageiros após saírem do avião é possível ver como as pessoas estavam expostas para o lado de fora do avião.

Passageiro viu problema antes do voo

Avião da Aloha Airlines que fazia o voo 243 após o pouso em Maui, no Havaí Imagem: NTSB

Após o acidente, um dos passageiros disse que viu um rasgo na fuselagem do avião. Ele relatou que não avisou aos funcionários da empresa.

Com a extensão do dano, a aeronave foi transformada em sucata no próprio local. Não valia a pena, financeiramente, ser recuperada.

Possíveis causas