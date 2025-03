Goodyear no ar: fabricante de pneus criou avião inflável, mas ele flopou

Apenas 12 Inflatoplanes foram desenvolvidos. O projeto se estendeu até 1973, com diversos contratos não sendo renovados até ser encerrado definitivamente.

Acidente fatal colocou futuro do projeto em teste. Durante um voo, houve uma falha nos comandos do avião, fazendo ele se curvar de maneira excessiva até que a asa não aguentou a força exercida e se dobrou, batendo nas pás do motor. O tecido emborrachado se desfez, o piloto não conseguiu saltar e abrir o paraquedas a tempo e morreu.

Anos de testes não conseguiram encontrar um uso militar válido para uma aeronave que podia ser derrubada com um tiro certeiro de arco e flecha

Jim Winchester, no livro "As Piores Aeronaves do Mundo"

Fontes: Livro "As Piores Aeronaves do Mundo", Marinha dos EUA e Museu Nacional do Ar e Espaço Smithsonian

*Com reportagem de novembro de 2023