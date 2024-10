Sem avião principal, Lula vai passar 'sufoco' em aeronave secundária? Veja

Por ainda não ter grandes melhorias, será como se o presidente voasse em uma classe executiva de uma companhia aérea. Diferentemente do VC-1, um Airbus A319 VIP, o KC-30 não conta com um quarto para o presidente, banheiro privativo com ducha, nem salas especiais para reuniões (conheça o VC-1 aqui).

A conectividade a bordo também é um ponto crítico, já que a aeronave não possui acesso à internet. Quando o VC-1 teve problemas no México no dia 1º de outubro e precisou dar 50 voltas durante horas no ar antes pousar, a internet a bordo do principal avião presidencial estava instável. Isso deixou Lula irritado diante da dificuldade de comunicação, conforme apurou a colunista do UOL Carla Araújo.

Problemas enfrentados nos voos presidenciais, inclusive, servem de endosso ao discurso de ser necessária a aquisição de novos aviões para o transporte de autoridades.

Histórico da aeronave

Avião KC-30, da FAB Imagem: Divulgação/FAB

A FAB realizou uma licitação para a aquisição do modelo, considerando a possibilidade de futura adaptação para uma versão focada na atuação militar. A vencedora da disputa foi a companhia aérea brasileira Azul, que forneceu dois Airbus A330-200 ao preço de US$ 80,581 milhões à época.