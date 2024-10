Avião de Lula voou em círculos por horas antes de pousar; por quê?

Essa redução de peso é necessária devido às limitações das aeronaves na hora do pouso. Os aviões possuem peso máximo de decolagem e peso máximo para pouso. O primeiro costuma ser maior do que o segundo, já que estará levando mais combustível do que na hora da chegada.

A força que o pneu exerce sobre o solo na decolagem é diferente da do pouso, onde há um impacto maior. Caso esteja com peso acima do limite, esse choque pode causar danos ao trem de pouso, à estrutura da aeronave e à própria pista.

Devido a isso, é necessário reduzir o peso para evitar que a aeronave sofra alguma avaria, podendo até mesmo ficar impossibilitada de voar dependendo da situação. Daí a necessidade de se adequar ao peso máximo de pouso, que é menor que o de decolagem, já que o combustível vai sendo consumido durante o voo, reduzindo o peso da aeronave como um todo.

Como um exemplo, podemos comparar essa situação à de uma pessoa obesa que precisa praticar exercícios. Em muitos casos, médicos recomendam a caminhada em vez da corrida, já que, na segunda situação, pode haver impacto negativo para as articulações, quando a primeira é menos prejudicial, em tese.

Não dá para jogar o combustível fora?

Algumas aeronaves possuem sistemas de alijamento de combustível, justamente para situações como essa. Esse procedimento precisa ser feito sobre áreas específicas do mapa, e tem de ser autorizado pelos controladores de tráfego aéreo.