Milei abandona voos comerciais e poderá usar avião oficial argentino; veja

Avião presidencial 'afuera'?

Outra promessa de campanha de Milei era a de vender o avião presidencial, comprado em 2023 na gestão de Alberto Fernández por US$ 25 milhões. A aeronave é um Boeing 757 designado como ARG-01, e viria a se tornar o principal avião presidencial após a aposentadoria de outro 757, o Tango 01, adquirido na gestão de Carlos Menem em 1992 e que operou pelo governo argentino até 2016.

Entretanto, o bordão "afuera" do presidente não colou com a aeronave. Usado para definir o que ele queria "fora do governo", como diversos ministérios, o avião ficou sob responsabilidade das forças armadas, e deve voltar a ser utilizado pelo presidente com a nova medida.

Em janeiro, Milei e sua comitiva viajaram para o Fórum Econômico Mundial em Davos (Suíça) e um avião de carreira. O porta-voz do governo informou à época que essa medida garantiu uma economia de US$ 321.330, cerca de R$ 1,5 milhão à época.

Como é o avião?