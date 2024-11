Aviões de guerra decolam de navios usando catapultas; veja como é

Catapulta ou rampa?

F-35B decola do porta-aviões HMS Queen Elizabeth usando o sistema de rampa (ski-ramp) Imagem: Kyle Heller/Marinha do Reino Unido

Os porta-aviões das forças armadas dos Estados Unidos costumam ser equipados com sistemas de catapultas para lançar suas aeronaves. Esse mesmo tipo de embarcação em outros países como Rússia, China ou Reino Unido costuma utilizar uma rampa no final da pista para garantir a decolagem.

De acordo com Fernando Martini Catalano, professor do curso de Engenharia Aeronáutica da USP (Universidade de São Paulo, com as catapultas, os aviões podem decolar mais pesados, pois contam com auxílio externo para conseguirem voar.

Já com as rampas é importante que o avião tenha potência própria para decolar naquele curto espaço que é o convés do porta-aviões, diz o professor.

No caso dos Estados Unidos, seus porta-aviões conseguem lançar caças mais pesados ou com maior quantidade de armamentos, eventualmente, já que, além do impulso próprio, ainda contam com a força extra da catapulta. Isso inclui além de caças, outros aviões maiores, que não conseguem atingir grandes velocidades com pouca pista, como os aviões de monitoramento.