Culpa do piloto? Falha do avião? O que pode fazer aeronaves baterem em solo

Dois aviões da Latam colidiram durante o taxiamento no pátio do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta terça-feira (3). A asa de um avião atingiu a traseira de outra aeronave. Esse tipo de ocorrência é comum? Por que acontece?

Acontece raramente

Situações de toque entre aviões no solo são eventos raros e, geralmente, não deixam feridos apesar do susto. São operações enquanto as aeronaves estão se movimentando no solo, e não acidentes graves, como aqueles durante o pouso e a decolagem.

Também há um outro tipo de incidente no solo, que ocorre quando um avião é atingido por uma escada de serviço ou um veículo usado no aeroporto, por exemplo. Foram registradas 29 ocorrências do tipo no Brasil desde 2020, índice sete vezes maior do que o das colisões entre aeronaves.