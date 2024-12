Por que devo pôr o assento na posição vertical em pousos e decolagens?

Proteção da coluna

Além de facilitar a evacuação, o encosto na posição vertical é indicado para que o peso do passageiro esteja concentrado na coluna de fixação das poltronas e no assoalho da cabine, o que pode protegê-lo em uma desaceleração brusca.

Com isso, o risco de uma lesão na coluna do passageiro diminui em caso de um impacto.

E por que fechar a mesinha?

O motivo é o mesmo de retornar o assento: segurança e evacuação rápida. Em uma desaceleração brusca, por exemplo, o corpo é projetado para frente, podendo causar ferimentos caso se choque com a mesa.

Além disso, no caso de uma evacuação forçada, a mesa pode ser um grande obstáculo que pode atrapalhar os passageiros no momento de deixar o avião com rapidez.