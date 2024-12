35 países e R$ 1 mi: O 1º brasileiro a dar a volta ao mundo de helicóptero

"Fizemos uma travessia atlântica de três horas e meia e, no meio do caminho, o controlador de voo do destino avisou que o aeroporto estava fechado para pouso. Tivemos de prosseguir, pois não havia mais como voltar", relatou.

Ele completou: "A gente chegou às Ilhas Faroé e, nos últimos minutos antes do pouso, o tempo abriu. Estava uma neblina muito forte e densa, e a gente no meio do oceano quando, de repente, abriu o tempo. Foi um milagre, pois não tínhamos onde pousar, já que o local é formado por rochedos."

Quando perguntado sobre o que fariam caso o pouso não fosse autorizado, Freitas lembrou do momento mais dramático. "A gente teria de jogar o helicóptero na água. Então eu tinha falado com o Peter que, se não fosse possível o pouso, seria o caso de jogar o helicóptero na água, abrir o bote salva-vidas e pedir socorro", contou, comemorando que o desfecho foi bem diferente.

Confirmação do recorde

A dupla de pilotos aguarda a validação do recorde pelo Guinness Book. Peter Wilson, que acompanhou Freitas e é o atual recordista, está encarregado de acompanhar o processo de certificação.

Será necessário comprovar que todas as etapas foram cumpridas corretamente, um processo que está em andamento desde o término da aventura.